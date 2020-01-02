من هي الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقبل العالم العربي، ظهر اليوم، ومع بداية العام الجديد، نبأ وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر ناهز الـ52 عاماً، بالكثير من الحزن والصدمة. الأمر الذي اعتبره محبوها خسارة كبيرة للبنان والإعلام، واصفين هذا النبأ بـ«الأليم».

ولدت نجوى قاسم في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، وكانت مذيعة ومقدمة برامج سياسية في قناة العربية الفضائيّة، حيثُ كانت تقدمّ البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث. وتعد أحد الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.

غطّت نجوى أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان؛ وكانت قد عملت 11 عاما لحسابِ تلفزيون المستقبل، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004 رغبةً منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

حصلت نجوى قاسم في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سُمّيت على موقع قناة العربية بـ«قطعة الكريستال»، وسمّتها جريدة الرياض السعودية بـ«المراسلة الحربيّة».

اختيرت قاسم في عام 2011 من بينِ أقوى 100 سيدة في العالم العربي من قبل مجلة «أريبيان بزنس»؛ وحصلت على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

وكان آخر ما شاركت به نجوى قاسم متابعيها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة تحمل أمنيات للعام الجديد بأن يعم فيه الخير على الجميع، وأن يحفظ الله لبنان، فكتبت: «يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان».

صدمة في الوسط الإعلامي بوفاة نجوى قاسم.. وآخر أمنياتها “أن يعُم الخير”

وفاة مذيعة قناة العربية الإعلامية نجوى قاسم