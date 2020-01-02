وفاة مذيعة قناة العربية الإعلامية نجوى قاسم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعت كل من شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الإعلامية اللبنانية نجوى القاسم، التي أُعلن نبأ وفاتها ظهر اليوم، بقول: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي... وإذ تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.. رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مدير أخبار MBC في السعودية، مالك الروقي، أعلن، في وقت سابق من اليوم، وفاة المذيعة نجوى قاسم، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاء في نص التغريدة: «وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها».

وعملت قاسم لحساب تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.