صدمة في الوسط الإعلامي بوفاة نجوى قاسم.. وآخر أمنياتها “أن يعم الخير”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شكل نبأ وفاة الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، صدمة لدى الوسط الصحفي والإعلامي، وتصدر اسمها خلال دقائق من انتشار خبر وفاتها بدقائق الوسوم الأكثر تداولاً عبر شبكة “تويتر”.

ونعى إعلاميون وصحافيون وكتاب الإعلامية التي توفيت عن عمر 52 عاماً داخل شقتها في دبي إثر نوبة قلبية مفاجئة اليوم (الخميس)، وتداول مغردون آخر ما دونته الفقيدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”وأمنياتها بأن يعم الخير على الجميع في السنة الجديدة: يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان.

#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

ونعى السفير السعودي في دولة الإمارات، والمدير العام السابق لمجموعة قنوات أم بي سي، تركي الدخيل الإعلامية قائلاً: وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم.. وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية.. وداعاً صديقة الجميع رحمة الله علي رحمة واسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الكاتب السعودي في صحيفة عكاظ سلطان الزايدي: خبر حزين، مذيعة ناجحة بكل المقاييس فقدها الوسط الإعلامي، الله يرحمها، وكل العزاء لعائلتها و (لقناة) العربية.

وغرد المذيع في قناة العربية، نايف الأحمري : رحلت زهرة البيلسان، غفر الله لها .. نجوى القاسم

وقال الإعلامي اللبناني نيشان: خبر وفاة الزميلة نجوى قاسم مُفجِع.. تخونُنا الكلمات أمام هيبة الموت.. حزين جدّا.. البقاء لله، وقالت الإعلامية أحلام اليعقوب: لروحك السلام ولنا الصبر إن شاء الله.