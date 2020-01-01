علامات تدل على نقص السوائل في الجسم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد شرب السوائل أمرا مهما للجسم، حيث تلعب دورا مهما في عملية الاستقلاب، كما تساعد في المحافظة على أداء الجسم لجميع وظائفه بشكل كامل بالشكل الصحيح.

ويمكن الاستدلال على نقص السوائل في الجسم من خلال بعض العوارض الصحية كالصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول والإمساك والقوام الغليظ للفضلات.

كما يمكن الاستدلال على نقص السوائل تتمثل في جفاف وتشقق الشفاه، وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.

وينصح بإمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.