قرقاش: 2019 سنة مميزة.. ونتطلع إلى 2020 بكل ثقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش سنة 2019 بالسنة مميزة لما حققته الإمارات خلالها من إنجازات.

وقال قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات.. سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عديدة: إنسانية، وقِيَميّة، واقتصادية".

وأضاف قرقاش: "وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية دأبُها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية."

وتابع قرقاش قائلا: "نتطلع إلى 2020 بكل ثقة.. تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق. وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية".