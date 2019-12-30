أوزباكستان تسمح للمقيمين في الإمارات الدخول بدون تأشيرة مسبقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان حملة إقامة دولة الإمارات، سارية المفعول، دخول جمهورية أوزباكستان، لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، بدون تأشيرة مسبقة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2020.

جاء ذلك من خلال مرسوم وقع عليه شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزباكستان لتسهيل دخول أراضي الجمهورية من قبل حملة إقامة دولة الإمارات، على أن يتم تقديم تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 90 يوما على الأقل عند دخول الجمهورية.

يذكر أن جمهورية أوزبكستان كانت قد أعفت مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والعادية من تأشيرة السفر المسبقة في مارس الماضي.