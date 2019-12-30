زوجان يستعيدان 20 ألف دولار قاما برميها في صناديق إعادة التدوير

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عثر عاملون في مستودع لإعادة التدوير على صناديق تحوي اموالا بقيمة 15 ألف جنيه استرليني، ما يعادل 20 ألف دولار، ألقاها زوجان عن طريق الخطأ في مستودع إعادة التدوير، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واخبر العاملون الشرطة على الفور بعد ان رصدوا النقود أثناء بحثهم في الصناديق على سلك كهربائي، كما استطاعوا تعقب الاشخاص الذين تركوا الصناديق في مركز إعادة التدوير من خلال تحديد السيارة التي كانا يستقلانها.

وكان الزوجان يقومان بتنظيف شقة أحد الاقارب، وعثرا على صناديق إعادة التدوير أثناء العملية فقاموا بإرسالها لمستودع إعادة التدوير، وأضافا انهما لم يكونا على علم باحتوائها على أموال، وهو ما يفعله أقاربهم عادة بإخفاء الاموال في اماكن غريبة.