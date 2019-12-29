ظلّ 5 ساعات تحت الثلوج الكثيفة وخرج حيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجا متزلج نمساوي من الموت بعد أن ظلّ 5 ساعات تحت الثلوج الكثيفة على سفوح جبل بليشنيتزينكن في ستيريا على بعد 80 كيلومترا من سالزبورغ في النمسا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن نجاة نجاة الرجل بعد أن ظل حيا لمدة 5 ساعات تحت 16 قدما من الثلوج تعتبر "معجزة".

وربما ما ساهم في نجاة المتزلج البالغ من العمر 26 عاما، هو وجود جيب هوائي كبير عند وجهه، بالإضافة إلى جهاز إرسال واستقبال خاص به، ساعد رجال الإنقاذ في تحديد موقعه.

وكانت الشرطة في قرية غروبمينغ القريبة من موقع الحادث تلقت اتصالا بشأن عدم عودة المتزلج الشاب من رحلة التزلج، ونجح رجال الشرطة في تحديد مكانه بعد ساعتين، مستفيدين من إشارات اللاسلكي الصادرة عن جهاز الإرسال والاستقبال الذي كان بحوزته.

وبمجرد أن تم إخراج المتزلج، سارع رجال الإنقاذ إلى نقله أسفل الجبل حيث يوجد نزل للمتزلجين في الوادي، ثم إلى مستشفى في شلادمينغ، على بعد حوالي 16 كيلومترا، حيث تمت معالجته من انخفاض حرارة الجسم، علما أنه لم يتعرض لأي إصابات أخرى



