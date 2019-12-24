استقالة سفير سرق كتاباً بـ 10 دولارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقال سفير المكسيك في الأرجنتين، أخيراً، زاعماً إصابته بمشكلات صحية، بينما كشف مقطع فيديو السبب الحقيقي لقراره، إذ ظهر السفير ريكاردو فاليرو أثناء سرقة كتاب بـ10 دولارات من مكتبة في بوينس آيريس.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، استدعت وزارة الخارجية المكسيكية فاليرو، وسط تبعات الحادث الذي يعود إلى 26 أكتوبر الماضي، إذ سجلت الكاميرات تناوله كتيبا، وأخفاه في صحيفة يحملها بيده، حسب (رويترز).

وقبلت الوزارة استقالة السفير، أمس، وكتبت على «تويتر»: «يخضع فاليرو لعلاج خاص بالأعصاب». يذكر أن السفير سرق سابقا قميصا من مطار العاصمة الأرجنتينية.