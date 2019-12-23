نجل خاشقجي يرد على الحكم في قضية مقتل والده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال نجل الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، صلاح خاشقجي "إن القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم".

واضاف في تغريدة على تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وقال صلاح خاشقجي: "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته، وقيامه بإنصافنا، وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له".

وكان صلاح خاشقجي قد نشر على "تويتر"، في وقت سابق، تغريدة جاء فيها: "أعداء الوطن في الشرق والغرب يستغلون قضية والدي، يرحمه الله، للنيل من وطني وقيادتي.. لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من الوطن والقيادة، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وتابع: "أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، وفي تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء".