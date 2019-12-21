يدفع مبلغا ضخما لتاجر سيارات بسب ابنته!

أجبرت السلطات في الصين رجلاً على دفع مبلغ ضخم لتاجر سيارات بسب ابنته بعدما تسببت في خدش بها 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات.

وكان الرجل وهو من سكان مدينة غويلين في شمال شرقي الصين، توجه مع زوجته وابنته الصغيرة، إلى صالة عرض سيارات جديدة، حتى يقتني سيارة منها، وبينما انشغل الوالدان في مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر "3 أعوام" والتي قامت بخدش 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، عن طريق حصاة صغيرة.

وبعدما علم صاحب المعرضة بما فعلته الطفلة الصغيرة، رفع دعوى على ذويها، مطالبا إياهما بدفع تعويضات تصل إلى 28 ألف دولار، حيث أن كل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار أميركي، مؤكداً للمحكمة أن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.

ولكن تمت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي.