يقتلان رضيعهما بالخضراوات والفواكه!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت السلطات القضائية الأميركية في ولاية فلوريدا تهمة قتل زوجين أميركيين لطفلهما الرضيع بعد اطعامه الخضراوات النيئة والفواكه فقط.

وكان الوالدان يجبران الطفل والذي يبلغ من العمر 18 شهراً فقط، على اتباع نظامهما الغذائي، وهو الأمر الذي لم يتحمله جسمه الصغير.

وتشمل لائحة الاتهامات بالقتل من الدرجة الأولى إلى ريان أوليري (30 عاما) وزوجته شيلا (35 عاما)، أيضا سوء معاملة الطفل والقتل غير العمد والإهمال بحقه.

وكانت الزوجة اتصل بالطوارئ عندما لاحظت أن طفلها الذي كان وزنه بلغ 8 كيلوغرامات فقط، لم يكن يتنفس، وحاولت إنعاشه، لكنه فارق الحياة عندما وصل المسعفون إلى المكان.

ويقول خبراء إن وزن الطفل يتماشى مع ما يجب أن يزنه طفل في عمر 7 أشهر وليس 18 شهراً.

وتقول الشرطة الأميركية إن سبب وفاة الطفل "عسر" في القناة الهضمية.

وأوضح الزوجان في التحقيقات أنهم "نباتيون" ولا يأكلون سوى الفاكهة والخضراوات النيئة.

وكان لدى الزوجين 3 أطفال تم تحويل اثنين منهما، ويبلغان 3 و5 أعوام على التوالي لمؤسسة رعاية حكومية، فيما وضعت طفلة أكبر سنا تبلغ 11 عاما تحت رعاية والدها البيولوجي.