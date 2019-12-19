سيدة تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات في ثلاجة.. والسبب!!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفظت سيدة بجثة زوجها، المتوفى، في ثلاجة لمدة عشر سنوات، بهدف جمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى المحاربين.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية يوتا الأميركية، إنه تم العثور على الزوجة ميتة في شقتها في 22 نوفمبر/ تشرين الأول بعدما غابت عن الأنظار لأيام.

وعثرت الشرطة بعد اكتشاف وفاة السيدة، على جثة الزوج في الثلاجة.

وتعتقد السلطات أن الرجل ربما توفي جراء إصابته بمرض، في الفترة الممتدة ما بين فبراير ومارس 2008، بحسب ما نشره موقع "إنسايدر".

وعثر المحققون على رسالة يعتقدون أن الرجل هو من كتبها، عام 2008، يعلن فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته.

وظلت السيدة تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد وفاته، حيث ذكرت الشرطة أن مجموع ما حصلت عليه ربما يصل إلى 177 ألف دولار.