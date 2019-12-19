طفلة بعمر عامين تتحول إلى "جدة"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحول وجه طفلة بريطانية تبلغ من العمر عامين فقط إلى وجه امرأة عجوز، بسبب مرض يسمى "خلل التنسج الفكي السفلي" وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفلة إسلا كليباتريك- سكريتونن التي ولدت عام 2017، تعاني حاليا من مرض خلل التنسج الفكي السفلي الفريد، الذي هو مرض خلقي يسبب تشوه العظام. ونتيجة للتغيرات الحاصلة تتسارع شيخوخة الخلايا، لذلك يبدو الطفل أكبر من عمره الحقيقي.

وقد بلغ وزن الطفلة 6.8 كيلوغرام فقط أي مايعادل نصف الوزن الاعتيادي لطفل بهذا العمر. كما أن الطفلة تعاني من صعوبة التنفس بسبب ضيق المجاري التنفسية. ولديها عيب قلبي خلقي. كما أنها لا تتكلم وتتفاهم بلغة الإشارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء لم يواجهوا مثل هذه الحالة التي اكتشفت عند الطفلة إسلا، لذلك تكريما لرواية وفيلم "الحالة المحيرة ل بنجامين باتن" الخيالي، الذي يظهر إلى الدنيا طفلا بعمر 80 سنة، لذلك أطلقوا على حالتها "مرض بنجامين باتن".