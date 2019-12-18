«ماكدونالدز» تغلق مطاعمها كافة في بيرو لمدة يومين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت سلسلة مطاعم ماكدونالدز على «تويتر» إنها أغلقت كل مطاعمها في بيرو لمدة يومين حداداً على وفاة اثنين من العاملين بها صعقاً بالكهرباء.

وبحسب صحيفة «لا ربابليكا» اليومية في بيرو، فإن عاملين اثنين دون العشرين من عمرهما لقيا حتفهما صعقاً أثناء تنظيف مطبخ لماكدونالدز في منطقة بيوبلو ليبرا في العاصمة ليما.

وقالت السلسلة على «تويتر»: «استجابة للخسارة الفادحة لأرواح اثنين من زملائنا، هما كارلوس جابرييل إدجاردو كامبوس زاباتا وألكساندرا أنتونيلا بوراس إنجا، نود أن نعلن أننا في حداد لمدة يومين اعتباراً من صباح اليوم ستغلق خلالهما كل المطاعم التابعة لنا على مستوى البلاد».

وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في وفاتهما وتقدم دعماً لأسرتيهما، مشيرة إلى أن كل العاملين لديها سيتقاضون أجرهم عن اليومين رغم الإغلاق، حسب «رويترز».