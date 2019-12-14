مقتل قريبتين للرئيس السوري بالرصاص في القرداحة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن في القرداحة التابعة لريف اللاذقية السورية، عن مقتل قريبتين للرئيس السوري بشار الأسد، هما هبة فايز جبور، 24 عاماً، ونور فايز جبور، 14 عاماً.

وذكرت مصادر أهلية من المحافظة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شخصاً دهم منزل القتيلتين، فجراً، وأطلق النار على جميع من فيه، فقتلت الفتاتان على الفور، ثم أصيب آخرون بإصابات مختلفة.

وأعلن آل الأسد وآل جبور، في نعي رسمي، وفاة الفتاتين المذكورتين اللتين تجمعهما صلة قربى بالرئيس السوري من خلال أمهما، وهي رتاج بديع الأسد، حسب ما تضمنته ورقة النعي الخاصة بالحادثة التي اهتزت لها المنطقة.

ونقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أن القاتل هو خطيب إحدى الفتاتين، دون صدور أي بيان رسمي من الشرطة في حين تبحث الأجهزة الأمنية عن القاتل أو القتلة، ولم يكشف بعد عن الهدف من عملية القتل.