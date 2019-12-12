طفل كاد أن يفقد حياته بسبب الفول السوداني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كاد طفل أن يفقد حياته بسبب حبة فول سوداني فشل في ابتلاعها، وعلقت في قصبته الهوائية، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويعيش الطفل البالغ من العمر عاما واحدا في جنوب الصين، وفقد الوعي مباشرة بسبب نقص الأوكسجين في جسمه بعد ان علقت الحبة في حلقة.

وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال، حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.

وعادة ما تسبب مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.

ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، أو تجنبها قدر الإمكان.