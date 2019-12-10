انطلاق أعمال القمة الخليجية الأربعين في الرياض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال القمة الخليجية الأربعين، المقامة في الرياض، الثلاثاء.

وقال الملك سلمان إن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران".

كما حث العاهل السعودي المجتمع الدولي، على العمل من أجل ضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.

وتستضيف العاصمة السعودية القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من الملك سلمان، وتبحث عددا من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري، كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.