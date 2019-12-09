سقوط طفلة من بناية في الشارقة.. والشرطة تحقق بشبهة "إهمال الأهل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "شرطة الشارقة"، اليوم، أنها تحقق في حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين بشبهة "إهمال أهلها"، ما أدى إلى سقوطها من إحدى البنايات السكنية في الشارقة لتلقى حتفها، وتم تحويل جثمان الطفلة إلى المستشفى القاسمي بناء على توجيهات النيابة العامة، التي حضرت إلى موقع الحادثة، تمهيداً لنقلها إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.

وقالت "شرطة الشارقة" في بيان صحفي: "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة 1:40 من بعد ظهر اليوم الاثنين، يفيد بسقوط طفلة من أحد الأدوار العليا لإحدى البنايات السكنية، وانتقلت على الفور كافة جهات الاختصاص، إلى موقع البلاغ، والتي باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".