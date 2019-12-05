كارول سماحة تكشف عن تعرضها للتحرش "كثيرا" خلال طفولتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال تواجدها بالأردن لدعم مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، بتصريح لم يتوقعه أحد وهو أنها تعرضت للتحرش "كثيرا" أثناء طفولتها. الأمر الذي فاجأ جمهورها.

وكشفت سماحة عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة فى صغرها، أولها وهي بعمر 5 سنوات، مما سبب لها هاجس في حياتها.

وقالت سماحة: "تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين، و7 سنين، و9 سنين، من 4 أو 5 مرات".

وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها واعطائها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث لها، كي لا يحدث لها ما حصل مع والدتها.