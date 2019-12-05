محمد بن زايد: نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا .. تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع..".

وأضاف سموه: "وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم".