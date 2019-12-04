بالصور.. رغوة سامة تجذب الكبار والصغار لالتقاط "السيلفي" في الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

جذب مشهد لرغوة سامة، ناتجة عن تلوث تسرب إلى البحر، على شاطئ مارينا في الهند الكبار والأطفال. ورغبتهم بالتقاط صور السيلفي وسط هذا المشهد.

وأصبحت الرغوة السامة مشكلة متزايدة على شواطئ الهند المزدحمة، حيث يعرض عشرات الآلاف من الزوار أنفسهم للمادة يوميًا،

وتتشكل الرغوة عادة خلال موسم الأمطار، فتنجرف النفايات والملوثات في هذا الوقت إلى شاطئ المحيط.

وعلى الرغم من تحذير السكان والرائحة الفاسدة التي تطلقها السموم، يواصل الناس اللعب في الرغوة على شاطئ مارينا في تشيناي، ويغطون أنفسهم بالمواد السامة ويلتقطون صور سيلفي.

وليس الزوار فقط هم الذين يتعرضون للأذى بسبب الرغوة، فقد تم تحذير الصيادين بالابتعاد عن الماء وهم الآن غير قادرين على بيع المصيد اليومي خوفًا من التلوث السام.

وظهرت الرغوة أيضا ليس فقط على شاطئ تشيناي بل شهدت العاصمة الهندية نيودلهي أيضًا رغوة كيميائية على نهر يامونا الشهر الماضي.