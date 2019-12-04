قرقاش: إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بأن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات.

وقال فرقاش في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته".

وأضاف قرقاش: "ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها".

وتابع قرقاش قائلا: "فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع".