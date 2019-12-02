"واتس أب" تقدم: 3 ميزات جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس اب" 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها حيث طرحت ميزات جديدة في تحديث عبر منصتَي "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

–انتظار المكالمات:

وطرحت "واتس اب" التحديث الجديد بصورة حصرية حالياً عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، على أن يُطرح في نظام "أندرويدط في وقتٍ لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتس اب" وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالا آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

–التدمير الذاتي:

تحديث "واتس اب" الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

كما يمنح "واتس اب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

–دعم الأجهزة المتعددة:

طرحت "واتس اب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.