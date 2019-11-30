بالفيديو.. اتصال أم عراقية بولدها يكشف هوية جثته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل بمقطع فيديو لشاب قتل برصاص قوات الأمن العراقية في الناصرية، كان قد وصل مستشفى الحسيني بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

وفي المستشفى، حاول المسعفون البحث في ملابسه عما يثبت هويته، لكن دون جدوى، إلى أن جاءت اللحظة الصادمة، عندما رن هاتف القتيل وإذا بها أمه، وكأن قلبها قد دلها على أن فلذة كبدها في خطر.

فما كان من المسعفين إلا أن علت أصواتهم ونادوا جميعاً باللهجة العراقية: "هاي أمه أمه أمه لحد يجاوبها"، في إشارة منهم إلى أن الكلام نضب في هذا الموقف.

شاهد الفيديو: "نقلاً عن يوتيوب"