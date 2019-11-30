الكشف عن اسم طاعن المارة في لندن ونشر صورته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفرجت الشرطة البريطانية، عن صورة واسم منفذ الهجوم على جسر لندن، أمس الجمعة، فقتل شخصين (امرأة ورجلاً)، وجرح 12 آخرين، وقالت إن "عثمان خان" البالغ 28 سنة، هو منفذ العملية التي قام عناصر من شرطة سكوتلانديارد على إثرها بتفتيش مقر سكنه في منطقة Staffordshire بغرب إنجلترا، لكنها لم تفصح عن المزيد.

ومما ظهر عن خان في وسائل الإعلام البريطانية، أن حكماً صدر في 2012 بسجنه 8 سنوات، وتم الإفراج عنه العام الماضي، مشروطاً بوضع سوار إلكتروني بقدمه لمراقبة تحركاته، إلا أنه من غير المعروف بعد كيف تمكن من المضي إلى منطقة "لندن بريدج" بوسط العاصمة والقيام بعمليته التي تم قتله خلالها برصاصتين من الشرطة، بعد أن نجح مواطنون بتجريده من سكينه وتقييده، وهو "معروف منذ 2012 للسلطات، وأدين بارتكاب جرائم إرهابية"، وفقاً لما قاله نيل باسو، قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا.