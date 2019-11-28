فوائد تناول قشور الموز.. تبعاً للونها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت اختصاصية تغذية إن قشور الموز تساعد على خسارة الوزن وتحسين النوم ومظهر البشرة.

حيث تحتوي قشور الموز على كمية عالية من الألياف الغذائية المفيدة، ويمكن أن تغطي 10% من حاجة الجسم الكلي للألياف.

كما تحتوي قشور الموز على فيتامين ب6 وج، بالإضافة لغناها بالبوتاسيوم والمغنيزيوم.

إلا ان خبيرة التغذية لا تنصح بتناول القشرة الصفراء، وإنما طهيها وإضافتها لأصناف الطعام، لأن ذلك يساعد في تسهيل استخلاص العناصر الغذائية الموجودة فيها.

وتحتوي القشرة الصفراء الزاهية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المرتبطة بالتأثيرات المضادة للسرطان، في حين أن القشرة الخضراء، ويكون الموز أقل نضجاً فيها، فهي غنية بشكل خاص بالأحماض الأمينية المرتبطة بجودة نوم جيدة».

ويمكن إضافة قشور الموز للحلويات والعصائر الطازجة.