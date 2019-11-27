مفعول سحري لتناول 4 أكواب من القهوة يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أن القهوة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحتى أمراض القلب، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأظهرت الدراسة أن شرب ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

وتوصل الباحثون في جامعتي "نافاري" في إسبانيا و"كاتانيا" بإيطاليا إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتشير الدراسات إلى أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميا يرتبط بنسبة أقل تقارب 25 في المائة من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي الدراسة، تم فحص الآلاف من الحالات من 8 دول مختلفة وأظهرت وجود علاقة إيجابية بين شرب القهوة وعدم ظهور مرض السكري من النوع 2.

وتشير أبحاث أحد الأطباء المشاركين في الدراسة إلى أن البوليفينول الموجود في القهوة مليء بمضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وعلى وجه التحديد الأحماض الفينولية والفلافونيدات.