ميزة جديدة من فيس بوك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت شركة فيس بوك أنها تعمل على ميزة تحمل بدلا من (الأصدقاء المقربون) اسم (المفضلون) Favorites، وهي أيضا تسمح للمستخدمين بتخصيص أصدقاء معينين بصفتهم المفضلين، ثم تسهيل المشاركة معهم سواء للقصص، أو المنشورات القائمة على الكاميرا من تطبيق التراسل (مسنجر).

وأشارت الشركة الى أن المهندسة (جين ماتشون وونج) كانت أول من رصد هذه الميزة في تطبيق مسنجر على نظام أندرويد، وهي تسمح للمستخدمين بمشاركة ما يريدون مع الأصدقاء المفضلين عبر مسنجر.

وأكد متحدث باسم فيس بوك لموقع أن الميزة لا تزال تجريبية، ولا تزال في المراحل الأولى، ولم تبدأ بعد اختبارها حتى مع موظفي الشركة أو غيرهم.