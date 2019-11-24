"الأمم المتحدة" تحذّر من "مشكلة عالمية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة، هي الأولى من نوعها، أن أربعة من بين كل خمسة أطفال ممن تراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاماً في جميع أنحاء العالم لا يمارسون تمارين بدنية بشكل كافٍ.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ذلك يؤدي إلى تضرر صحتهم، وكذلك نموهم العقلي ومهاراتهم الاجتماعية.

وتضيف أن عدم ممارسة الأطفال للتمارين البدنية بقدر كافٍ وبشكل يومي يعد مشكلة عالمية، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأولاد أكثر نشاطاً من البنات في 146 دولة شملتها الدراسة باستثناء أربعة بلدان.

وأوضحت الدراسة أن التمارين البدنية يمكن أن تشمل:

الجري

ركوب الدراجات

السباحة

كرة القدم

القفز

القفز على الحبل

الجمباز

والهدف هو 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القاسية يومياً.