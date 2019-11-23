تعبت من خدمة زوجها ووالديه فخنقت الثلاثة بمنشفة حتى الموت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة اليابانية امرأة تبلغ من العمر 71 عاماً بتهمة خنق زوجها، تاكيو بمنشفة حتى الموت أثناء نومه في منزلهما في مدينة تسوروغا، وخلال استجوابها، أخبرت ماساكو المحققين أنها خنقت أيضا والده 93 عاماً ووالدته 95 عاماً، وعزت الدافع لذلك الإنهاك الشديد الذي كانت تعاني منه لكونها الراعي الوحيد لهم.

ونقلت الشرطة المحلية عن ماساكو قولها: "لقد خنقت الثلاثة حتى الموت". كان زوجها البالغ من العمر 70 عاماً، يعاني من صعوبات في المشي بعد إصابته بسكتة دماغية طفيفة، أما والدته فكانت مسجلة بين الذين بحاجة إلى رعاية، وفقاً للمحققين.

وأبلغت ابنة الجانية وتبلغ الأربعين من عمرها الشرطة بالحادثة، بعد تلقيها اتصال من والدتها، فبدأت حملة تفتيش عن الجثث، حيث عثر على الزوج في الطابق الثاني ووالديه في الأول في المنزل المؤلف من طابقين، وأفيد أنه لم تظهر أي علامة عن جروح خارجية على الجثث.

وتم نقل المشتبه بها إلى المستشفى أيضاً حيث يعتقد أنها تناولت أقراصاً منومة في محاولة للانتحار، لكنها الآن في حالة مستقرة