السجن 19 عاما لضابط أميركي سابق تجسس لصالح الصين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن ممثلو ادعاء اتحاديون أن محكمة في ولاية فرجينيا الأميركية عاقبت ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في مايو بالتآمر للتجسس لحساب الصين.

وكان جيري شوان شينغ لي (55 عاما) قد ترك المخابرات المركزية الأميركية في عام 2007 وانتقل إلى هونغ كونغ.

وبعد بضع سنوات، وفي عام 2010، اتصل به ضابطان بالمخابرات الصينية وعرضا عليه 100 ألف دولار ورعايته "مدى الحياة" مقابل المعلومات التي اطلع عليها خلال عمله بالمخابرات.

وتم لاحقا إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حساب لي المصرفي الشخصي بين عام 2010 و2013 في مقابل خدماته.

وقال زاكري تيرويليجر، ممثل الادعاء الاتحادي في فرجينيا، في بيان: "بدلا من تحمل تلك المسؤولية، والوفاء بالالتزام الذي قطعه على نفسه بعدم إفشاء معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، باع لي بلده وتآمر ليصبح جاسوسا لحكومة أجنبية، ثم كذب مرارا على المحققين بخصوص سلوكه".