السيجارة الالكترونية تصيب شابا بمرض لا شفاء منه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نُقل شاب كندي، إلى المستشفى لإصابته بسعال شديد وشُخصت حالته بالالتهاب الرئوي، تبين أنها ناتجة عن تدخينه السيجارة الالكترونية، وأعطي على الأثر المضادات الحيوية.

وبعد 5 أيام، عاد إلى المستشفى لظهور أعراض أخرى أجبرت الأطباء على وصله بجهاز التنفس الصناعي، ولكنه لم يتحسن.

وفي تلك المرحلة، نُقل إلى مركز "العلوم الصحية لندن"، ووُضع على جهاز ECMO، الذي يتولى عمل الرئتين.

وخوفا من احتياجه لعملية زرع الرئة، قام الفريق بنقل الشاب إلى مركز زراعة إقليمي في تورنتو.

ووفقا للمجلة الكندية للرابطة الطبية فإن الإصابات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، ترتبط بالنكهات المتنوعة بشكل خاص، ما يسبب أعراضا مماثلة لإصابة "رئة الفشار"، التي شوهدت لدى الموظفين المعرضين لنكهات الفشار، المطهو في الميكروويف.

وعلى الرغم من أن الحالة مشابهة لأكثر من 2000 حالة من الأمراض المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، إلا أن الإصابة مختلفة. وبدلا من تلف أكياس هوائية في الرئتين، أصيب الشاب بأضرار في المسالك الهوائية، والتي يعتقد الأطباء أن سببها إصابة كيميائية.

وبعد 4 أشهر من خروجه من المستشفى، لا يزال الشاب يعاني من صعوبة في التنفس. وقال الأطباء إنه ليس من الواضح ما إذا كانت رئتاه ستتحسنان. وأضافوا أن مرض "رئة الفشار" لا شفاء منه بشكل نهائي.