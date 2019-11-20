البروكار الدمشقي.. قماش فاخر تزينت به ملكات العالم

المصدر: ديما منصور - دبي

تعتبر الصناعات اليدوية وجها معبرا عن أي حضارة في التاريخ، فلكل مدينة تاريخها، الذي يطول الحديث عنه، في مجال الصناعات اليدوية التي عرفها العالم على مر العصور، والتي تميز منها "البروكار الدمشقي". وهي الصنعة الدمشقية الحريرية التي لاتزال تحتل مكانها المرموق، رغم استخدام الآلة وفيض انتشارها.

البروكار هو قماش فاخر سميك نسج تاريخيا على النول اليدوي، باستخدام خيوط الحرير والذهب والفضة. وتنفرد به مدينة دمشق، العاصمة السورية، منذ القدم، وله حرفييه وصُنَّاعه المتخصصين والمشهورين.

يُصنع البروكار من الحرير الطبيعي مائة بالمائة، وقد يتم في بعض الأحيان إدخال خيوط القصب ذات اللونين الأبيض والأصفر، ومن مميزات البروكار ايضاً انه يحاك على الأنوال اليدوية، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً حيث إنها لاتنتج في اليوم الواحد أكثرمن ثلاثة أمتار من البروكار.

وعُرِّف البروكار عالميا على أنه "قماش مصنوع من الخيوط الحريرية الطبيعية وتدخل فيها الخيوط الذهبية أو الفضية لتزيد جماله وبهاءه"، أما التعريف الفرنسي للبروكار فهو "خيوط من ذهب ونار على علم".

بقي البروكار لقرون من الزمن من أغلى المنتجات الدمشقية التي سحرت الشرق والغرب. حتى غزا أوروبا وكان يعرف باسم "دامسكو" نسبة إلى دمشق، ولا سيما وأنه ارتبط عالميا باسم دمشق، ثم عرف في إيطاليا باسم "بروكاتلو".

وكان يُطلب البروكار الدمشقي من قبل الملوك والملكات والحكام والمشاهير، حيث ارتدته شخصيات شهيرة كالملكة الفرنسية ماري أنطوانيت. كما أهدى الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي الملكة اليزابيت أمتار عدة من هذا القماش، الذي استخدمته في صناعة فستان زفافها على الملك فيليب في العام 1947.

واليوم تواجه حرفة حياكة البروكار اليدوي خطر الاندثار، مع تراجع عدد آلات الحياكة اليدوية في دمشق، وغلاء كلفة تشغيل النول، التي تصل إلى آلاف الدولارات لإنتاج القماش بالطريقة التقليدية. كما استبدلت خيوط الذهب والفضة بخيوط معدنية مصدرها أوروبا في البروكار التقليدي، نظرا لغلائها.

وتستخدم اليوم غالبية دور الأزياء البروكار المصنع بالأجهزة الآلية.