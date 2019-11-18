"سلطان بن زايد" يتصدر "تويتر".. ومغردون ينعونه: "اليوم يودّع الكَرَم واحدا من أركانه"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم سمو الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الإعلان عن وفاة سموه.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نعى، في وقت سابق، أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

وعبر المغردون في حساباتهم عن حزنهم وألمهم لرحيل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما عبر بعضهم عن صدمته بخبر الوفاة مشيرين إلى أنه خبر يصعب تصديقه.

وقال أحد المغردين: "بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي فقيد الوطن الغالي سمو الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون".

وقال آخر: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع.. وإنا على فراقك يا بو هزاع لمحزونون.. أحر التعازي لصاحب السمو رئيس الدولة، ولولي عهده الأمين.. ولآل نهيان الكرام.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ودعا مغردون لسموه بالغفران والرحمة، فقالت إحدى المغردات: "اللهم اغفر لعبدك #سلطان_بن_زايد وارحمه وثبته عند السؤال وأبدله دارا خيرا من داره وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وقال آخر: "إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهُم ارحم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واغفر له".

ووصف بعض المغردين سمو الشيخ سلطان بن زايد بأنه كان ركنا من أركان الكَرَم، فقال أحدهم: "اليوم يودع الكرم واحداً من أركانه أنا لله وإنا اليه راجعون وأحسن الله عزاء العرب جميع في الشيخ سلطان بن زايد".

كما نعى متابعون من خارج الدولة سموه، مقدمين التعازي لدولة الإمارات حكومة وشعبا، فقال أحد المتابعين من سلطنة عمان: "بالأمس يشاركنا فرحتنا واليوم توفاه الله.. نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويدخله الجنه.. عزاؤنا لااهل الامارات حكومة وشعبا".