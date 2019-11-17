لاصق طبي للكشف عن سرطان الجلد خلال دقائق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعمل علماء سويديون في جامعة مالمو على تطوير لاصق طبي يمكنه الكشف عن وجود خلايا سرطانية في الشامات والتهابات الجلد إ وجدت.

وستقوم الأداة الجديدة بتحليل الشامات ووتشخيص السرطان خلال دقائق من خلال وضع اللواصق على المكان المراد فحصة، وتبحث اللواصق عن الجزيئات التي تصدرها الأورام السرطانية.

ويعتين على العلماء إثبات أن اللصقة يمكنها التقاط الجزيئات التي تسببها الأورام، ويقولون إنه النتائج النهائية ستستغرق نحو عامين، أي حتى 2021.

ويعكف الباحثون على ابتكار نموذج أولي للاصقة، مشيرين إلى الحاجة إلى إيجاد طريقة لتحليل الجزيئات.

ويعد سرطان الجلد واحدا من أكثر أنواع الأورام شيوعا، ويعود في الأساس إلى التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، علما أن معدلات الإصابة به ارتفعت بنسبة 45 في المئة خلال العقد الماضي.