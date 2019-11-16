حامل تفارق الحياة على يد زوجها بعد ساعتين من الضرب المتواصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدت لكمات زوج سنغالي غاضب لزوجته الحامل الى وفاتها بعد ساعتين متواصلتين من الضرب المبرح.

وقالت الشرطة السنغالية، إن رجلا في الثلاثينات من عمره، ضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، لأنها لم تعد له وجبة العشاء.

وأوضحت تقارير تداولتها وسائل إعلام في السنغال أن الزوجة أميناتا كا، البالغة من العمر 22 عاما، عادت إلى منزلها في ضواحي العاصمة داكار ليلة الأربعاء بعد سلسلة من الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء لزوجها.

ويبدو أن الزوج "الجائع" تذرع بهذه الحجة، أي عدم تحضير العشاء، لضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وسمع الجيران صراخ الضحية، فاتصلوا بالشرطة واستدعوهم إلى مكان الحادث، غير أن رجال الشرطة وصلوا متأخرين على ما يبدو، إذ كانت المرأة الحامل قد توفيت قبل وصولهم.