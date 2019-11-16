إيران تنتفض احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.. وسقوط قتيلين وجرحى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت مصادر لـ"العربية" أن الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في إيران اتسعت، السبت، لتطال عشرات المدن، فيما قُتل محتجان، أحدهما يدعى جواد نظري والآخر ميثم عبدالوهاب منيعات، وأصيب عدد آخر بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة، محمد محمود آبادي، قوله: "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني"، وأشار إلى أنه لايزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا".

وأضاف أن عدداً من الأشخاص أصيب بجروح خلال التظاهرات.

وشدد محمود آبادي على أنه "لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار، وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية، وهو ما قامت به".

وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا "التجمّع الهادئ" الذي أقيم في سيرجان، وقاموا بـ"تخريب ممتلكات عامّة ومحطات وقود، وأرادوا الوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها".