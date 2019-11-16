"طرق دبي" توقع مع "كريم" عقد تشغيل 3500 درّاجة في 350 محطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت هيئة الطرق والمواصلات عقداً مع شركة (كريم) تقوم بموجبه الأخيرة بتشغيل 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، وتعد هذه الخدمة أول برنامج محلي لمشاركة الدراجات على مستوى المنطقة.

وقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، وعن شركة (كريم) السيد مُدثّر شيخة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة ومسؤولي شركة (كريم).

وستقوم (كريم)، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط، بموجب العقد الذي يستمر لمدة 15 عامًا، بتشغيل 1750 دراجة، وتركيب 175 محطة، خلال أول سنتين من العقد، ترتفع في السنوات الخمس اللاحقة إلى 3500 دراجة، و350 محطة، كما ستقوم الشركة باستخدام النظام الذكي لتتبع مواقع الدراجات والتنبؤ بالمناطق ذات نسب الإشغال العالية، وربط جميع الدراجات بنظام تحديد المواقع (GPS)، واستخدام وسائل الاستدامة البيئية من خلال تشغيل المحطات المخصصة للدراجات الهوائية بالطاقة الشمسية وربطها بشبكة لا سلكية، وتوفير نظام التأجير والدفع عن طريق تطبيق "كريم بايك".

وتغطي الخدمة العديد من المناطق الحيوية مثل المارينا، وجميرا، وقناة دبي المائية، وديرة، والخوانيج، والقدرة، كما ستغطي الشوارع الآمنة في اربعة مناطق هي القصيص، والمنخول، والكرامة، والبرشاء، وتُحدد السرعة في جميع المناطق سواء تلك المخصصة لقيادة الدراجات أو الشوارع الآمنة بـ 40 كم/ الساعة وهي السرعة الآمنة لمستخدمي الدراجات.

ويُمكن للمستخدمين الحصول على الدراجات عبر تطبيق كريم، ويتفاوت استخدام الدراجات من الاستخدام اليومي إلى العضويات السنوية بأسعار مناسبة للدراجات العادية وتلك المزودة بدوّاسات مساعدة (للحركة بطاقة متدنية).

وقال الطاير: تُعد هذه المذكرة ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية، مؤكداً أن المذكرة تعزز الاستدامة في دبي وتشجيع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة حيوية ونشيطة من خلال تعزيز خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات، كما تسهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي للوصول لوجهاتهم النهائية.

وأضاف: نفذت هيئة الطرق والمواصلات في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية بطول 274 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم، باب الشمس، شارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشارع المنخول، بالإضافة إلى المشروع الذي أنُجز مؤخراً في مناطق مشرف ومردف والخوانيج بطول 32 كيلومتراً، مؤكداً أن الطول الإجمالي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي سيصل لحوالي 631.7 كيلومتر بحلول عام 2023.

وأعرب الطاير عن سروره بتعزيز الشراكة والتعاون مع (كريم) التي تسهم في تقديم خدمة تجعل من دبي مدينة رائدة في مجال مشاركة الدراجات الذي يعد أسلوب تنقل مهم للسكان والسياح.

من جانبه، قال المدير التنفيذي والمؤسس الشريك في شركة كريم مدثر شيخة، "ستخلق شراكة كريم الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات إضافة جديدة ومثيرة لشبكة النقل المحلية، مع إطلاق خدمة كريم بايك.

وأضاف: تساعد كريم بايك في توفير سبل تنقل تغطي الميل الأخير لسكان دبي الذين يستقلون الحافلات والمترو والترام، وفي توفير هواية صحية للأشخاص الذين يريدون ركوب الدراجات في جميع أنحاء المدينة، مما يساعد على تقليل الازدحام وتعزيز نمط حياة صحي، وقال: "نحن متحمسون لتقديم أول منتج للتنقل الجزئي في دبي ومع شركائنا في النقل الموثوق بهم، هيئة الطرق والمواصلات".

وأضاف: سيتم التعاون مع شركة بي بي إس سي إيربان سوليوشنز لتوفير محطات الاصطفاف التي تعمل بالطاقة الشمسية وتكون مزودة بخدمة الاتصال بشبكة الإنترنت. وجاء اختيار هذه الشركة بناء على مكانتها الريادية في مجال أنظمة مشاركة الدراجات على مستوى العالم؛ حيث وفرت خدماتها في لندن وبرشلونة ونيويورك.