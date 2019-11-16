احذروا الأرق.. فهذه مخاطره

المصدر: موقع الامارات اليوم

ربطت دراسة علمية حديثة، نشرت نتائجها، أخيراً، في دورية "علم الأعصاب"، بين الأرق ومخاطر زيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة، التي أجريت في الصين، إلى أن من يعانون الأرق، أو النوم المتقطع، ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون أي مشكلات في النوم.

وشملت الدراسة، التي أجريت على مدى 10 سنوات، نحو 487 ألف شخص، عندما كان عمرهم 51 عاماً في المتوسط، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من أمراض القلب أو الجلطات الدماغية في بداية الدراسة.

ووفقاً للدراسة، التي نشرت بعد نحو 10 سنوات من متابعة 487 ألفاً و200 شخص، كانت هناك 130 ألفاً و32 إصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى مماثلة بين أفراد الدراسة.

وأوضح الباحثون أنه بشكل عام كان الأشخاص الذين عانوا من ثلاثة أعراض للأرق (صعوبة النوم أو النوم المتقطع، أو الاستيقاظ في وقت مبكر جداً صباحاً، وصعوبة التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم)، أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة مع من لا يعانون أياً من هذه المشكلات.

وقال قائد فريق الدراسة الباحث في جامعة بكين، لي مينغ لي، في بيان: "تشير هذه النتائج إلى أنه إذا استطعنا مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم، من خلال العلاجات السلوكية، فمن الممكن تقليل عدد حالات السكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى".

ووجدت الدراسة أن نحو 11% من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم أو عانوا من النوم المتقطع، وأن 10% كانوا يستيقظون في وقت مبكر جداً، كما أن 2% واجهوا صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم.

ومقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون أعراض الأرق، كان أغلب من عانوا مشكلات في النوم هم الأكبر سناً، ومن الإناث ومن غير المتزوجين، ومن يعيشون في المناطق الريفية.

أما الأشخاص الذين يعانون أعراض الأرق، فكانوا أقل تعليماً ودخلاً، كما كانوا أكثر عرضة لمرض السكري أو اضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب.