    بالصور.. تعرف إلى بعض أسعار سيارات نيسان الجديدة

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
    التاريخ:

    يقدم موقع الإمارات اليوم قائمة بأسعار بعض سيارات نيسان المتواجدة في معرض دبي الدولي للسيارات الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.


    نيسان "كيكس" تبدأ من 63500 وتصل إلى 83500.


    نيسان باترول XE بـ199.900

    نيسان باترول SE T2 بـ222.000

    نيسان باترول  SE TITANIUM

    من 199.900 إلى 240.200

    نيسان SE 2020 plantinum بـ265.200

    نيسان باترول  LE T1 بـ234.000

    نيسان باترول LE T2 بـ275.000

    نيسان باترول TITANIUM بـ299.000

    نيسان باترول plantinum 2020 بـ329.000

    نيسان باترول SE T2 بـ222.000
    نيسان باترول SE TITANIUM بـ240.200
     


    نيسان 370Z موديل 2019 ابتداء من 135.000 وحتى 175.000


    نيسان TRAIL S 2WD,5 Seater بـ89.900
    نيسان  X TRAIL S 2WD,7 Seater بـ91.900
    نيسان X TRAIL S 4WD,5 Seater بـ105.900
    نيسان X TRAIL SV 4WD,7 Seater بـ119.900
    نيسان  X TRAIL SL 4WD,7 Seater بـ134.900


    نيسان ألتيما  2.5 S بـ94.900
    نيسان ألتيما 2.5 S sport بـ89.500
    نيسان ألتيما 2.5 SV بـ102.900
    نيسان ألتيما 2.5 SL بـ190.500


    نيسان تيربو  SV بـ110.000
    نيسان تيربو  SL بـ127.500

    نيسان ماكسيما  SV بـ140.000
    نيسان ماكسيما  SR بـ160.000

    نيسان GTR موديل 2020 من 160.000 وحتى 498.000

    نيسان سفاري MT بـ140.000
    نيسان سفاري  AT بـ148.000
    نيسان سوبر سفاري بـ192.000

     

     

     

     

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