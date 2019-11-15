بالصور.. تعرف إلى بعض أسعار سيارات نيسان الجديدة

المصدر: مروة سليم - دبي

يقدم موقع الإمارات اليوم قائمة بأسعار بعض سيارات نيسان المتواجدة في معرض دبي الدولي للسيارات الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.



نيسان "كيكس" تبدأ من 63500 وتصل إلى 83500.



نيسان باترول XE بـ199.900



نيسان باترول SE T2 بـ222.000

نيسان باترول SE TITANIUM

من 199.900 إلى 240.200

نيسان SE 2020 plantinum بـ265.200

نيسان باترول LE T1 بـ234.000

نيسان باترول LE T2 بـ275.000

نيسان باترول TITANIUM بـ299.000

نيسان باترول plantinum 2020 بـ329.000

نيسان باترول SE T2 بـ222.000

نيسان باترول SE TITANIUM بـ240.200





نيسان 370Z موديل 2019 ابتداء من 135.000 وحتى 175.000





نيسان TRAIL S 2WD,5 Seater بـ89.900

نيسان X TRAIL S 2WD,7 Seater بـ91.900

نيسان X TRAIL S 4WD,5 Seater بـ105.900

نيسان X TRAIL SV 4WD,7 Seater بـ119.900

نيسان X TRAIL SL 4WD,7 Seater بـ134.900



نيسان ألتيما 2.5 S بـ94.900

نيسان ألتيما 2.5 S sport بـ89.500

نيسان ألتيما 2.5 SV بـ102.900

نيسان ألتيما 2.5 SL بـ190.500



نيسان تيربو SV بـ110.000

نيسان تيربو SL بـ127.500

نيسان ماكسيما SV بـ140.000

نيسان ماكسيما SR بـ160.000

نيسان GTR موديل 2020 من 160.000 وحتى 498.000

نيسان سفاري MT بـ140.000

نيسان سفاري AT بـ148.000

نيسان سوبر سفاري بـ192.000