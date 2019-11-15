بالصور.. تعرف إلى بعض أسعار سيارات نيسان الجديدة

يقدم موقع الإمارات اليوم قائمة بأسعار بعض سيارات نيسان المتواجدة في معرض دبي الدولي للسيارات الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.
نيسان "كيكس" تبدأ من 63500 وتصل إلى 83500.
نيسان باترول XE بـ199.900
نيسان باترول SE T2 بـ222.000
نيسان باترول SE TITANIUM
من 199.900 إلى 240.200
نيسان SE 2020 plantinum بـ265.200
نيسان باترول LE T1 بـ234.000
نيسان باترول LE T2 بـ275.000
نيسان باترول TITANIUM بـ299.000
نيسان باترول plantinum 2020 بـ329.000
نيسان باترول SE T2 بـ222.000
نيسان باترول SE TITANIUM بـ240.200
نيسان 370Z موديل 2019 ابتداء من 135.000 وحتى 175.000
نيسان TRAIL S 2WD,5 Seater بـ89.900
نيسان X TRAIL S 2WD,7 Seater بـ91.900
نيسان X TRAIL S 4WD,5 Seater بـ105.900
نيسان X TRAIL SV 4WD,7 Seater بـ119.900
نيسان X TRAIL SL 4WD,7 Seater بـ134.900
نيسان ألتيما 2.5 S بـ94.900
نيسان ألتيما 2.5 S sport بـ89.500
نيسان ألتيما 2.5 SV بـ102.900
نيسان ألتيما 2.5 SL بـ190.500
نيسان تيربو SV بـ110.000
نيسان تيربو SL بـ127.500
نيسان ماكسيما SV بـ140.000
نيسان ماكسيما SR بـ160.000
نيسان GTR موديل 2020 من 160.000 وحتى 498.000
نيسان سفاري MT بـ140.000
نيسان سفاري AT بـ148.000
نيسان سوبر سفاري بـ192.000