فيضانات تجتاح مدينة البندقية.. والخسائر بالملايين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكافح مدينة البندقية “فينيسيا” الإيطالية الفيضانات التي اجتاحتها بفعل أعلى موجة مد تشهدها خلال 50 عام وتسببت بغرق عدد من معالمها مثل ساحة سانت مارك، أحد أكثر بقاع المدينة انخفاضا.

ووصل منسوب المياه إلى 1.87 متر فوق متوسط مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في المدينة وأقل بواقع 7 سم عن فيضان 1966 التاريخي.

وقدّر رئيس بلدية المدينة، لويجي بروغنارو الخسائر “بمئات الملايين من اليوروات”، وقال عبر حسابه على شبكة “تويتر” إن “البندقية غارقة حتى ركبتيها”.