محمد بن زايد والرئيس المصري يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي اليوم ــ في قصر الوطن ــ تبادل عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتأطير مختلف جوانب التعاون.

شملت الاتفاقيات و المذكرات التي تبادلها الجانبان اتفاقا بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ..

تبادلها وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تبادلها وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي والدكتورة هالة السعيد إلى جانب مذكرة تفاهم بين هيئة التأمين في الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تبادلها مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.

حضر المراسم .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

كما حضرها الوفد المرافق للرئيس المصري الذي يضم اللواء أركان حرب رئيس ديوان رئيس الجمھورية مصطفى شريف محمود طلعت صبور و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد وعددا من المسؤولين المصريين وسفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة شريف محمد فؤاد البديوي.