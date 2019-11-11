شاب مصري ينتحر في بث مباشر على "فيس بوك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام م شاب مصري بالانتحار شنقًا، وبث الواقعة مباشرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشفت التحقيقات أن الضحية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله جرعة مخدر الأستروكس.

قال شقيق المتوفى في التحقيقات، إنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يحضرون لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل في غرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه وجده معلقًا فقام بنقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه قبل إسعافه.

وحذفت مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.