سجين يطلب الإفراج عنه لأنه مات!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفضت محكمة الاستئناف في ولاية أيوا الأمريكية، دعوى سجين مدان بجريمة قتل ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة للإفراج عنه لأنه مات مرة من قبل !.



وكان بنيامين شرايبر (66 عاماً) حكم عليه بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بضرب شخص حتى الموت عام 1997، لكنه رفع دعوى العام الماضي يطالب فيها بالإفراج عنه باعتباره قضى مدة العقوبة عندما توقف قلبه عام 2015 لمدة خمس دقائق أثناء وجوده في المستشفى، حيث أجرى عملية جراحية.



ودفع شرايبر بأنه عند موته، يكون قضى العقوبة (السجن مدى الحياة)، ولا يحق للسلطات سجنه في حياته الجديدة.



لكن المحكمة رفضت الدعوى على أساس أنه طالما أقام الدعوى فهو ما زال حياً، وبالتالي يتعين البقاء في السجن ولا تنتهي العقوبة إلا إذا مات، وإقامة الدعوى تنفي موته.