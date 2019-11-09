لهذا السبب غير مسموح للطائرات التحليق فوق منزل ميسي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي لا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين ومصوري الباباراتزي أو إبعاده عن الإزعاج.

والسبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي تتواجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوان مهددة بالانقراض.

ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم 6 مرات، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار "إل برات" أن تأخذ جولة فوق البحر الأبيض المتوسط لتجاوز تلك المنطقة، وهذا ما يثير تساؤل المسافرين إلى مدينة برشلونة الإسبانية عن سبب تلك الجولة.