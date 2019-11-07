صوتت ضد دخول أميركا الحرب العالمية الأولى.. جانيت رانكلين أول امرأة في الكونغرس

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

في مثل هذا اليوم، 7 نوفمبر من العام 1916، تم انتخاب جانيت بيرينغ رانكلين عضوا في الكونغرس، لتكون بذلك أول امرأة أصبحت عضو في الكونغرس الأميركي.

ولدت جانيت بيرينغ رانكلين في 11 يونيو 1880 في بلدة ميسولا في ولاية مونتانا الأميركية، وحصلت في سنة 1902 على شهادة البكالوريوس في العلوم في مجال البيولوجيا من جامعة مونتانا.

أصبحت جانيت بيرينغ رانكلين أول امراة تنتخب لعضوية الكونغرس الأميركي عندما تم انتخابها عن الحزب الجمهوري من ولاية مونتانا في يوم 7 نوفمبر من سنة 1916 وأصبحت عضوا في الكونغرس الأميركي في 2 ابريل من سنة 1917، أي قبل ثلاث سنوات من إعطاء المراة في الولايات المتحدة حق التصويت، وكان قد تم إعطاء المراة حق التصويت في الولايات المتحدة بموجب التعديل رقم 19 للدستور الأميركي في سنة 1920.

وفقط بعد اربعة ايام من توليتها لمنصبها اي في يوم 6 من شهر أبريل دخلت جانيت رانكين التاريخ بطريقة أخرى حيث انها صوتت ضد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، وأعلنت أنها تريد أن أقف إلى جانب ببلادها، ولكنها لا تستطيع التصويت للحرب.

كانت جانيت بيرينغ رانكلين نائب الرئيس المؤسس لاتحاد الحريات المدنية الأميركية وعضوا مؤسسا لرابطة المرأة الدولية للسلام والحرية وبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر صوت الكونغرس الأميركي لإعلان الحرب ضد اليابان وصوتت جانيت رانكين مرة أخرى بـ "لا" للحرب وهذه المرة قائلة "كوني امرأة لا استطيع الذهاب إلى الحرب، وأنا أرفض أن يرسل أي شخص آخر إليها".

ولاقت رونكلين التنديد من قبل الصحف لأنها الوحيدة التي صوتت ضد قرار الحرب.

قادت جانيت بيرينغ رانكلين عام 1968 في العاصمة واشنطن مظاهرة مكونة من أكثر من خمسة آلاف امراة لمطالبة الولايات المتحدة بالانسحاب من فيتنام.

توفيت جانيت بيرينغ رانكلين في 8 مايو من سنة 1973 في ولاية كاليفورنيا الأميركية.