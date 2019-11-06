توقيف شابة روسية بسبب مشيتها.. فانفضح أمرها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها حوالي كيلوغرامين من الذهب، بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة، وفق ما قالت السلطات الثلاثاء.

وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عثر في حذاء الشابة الروسية على نحو كيلوغرامين من الذهب، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت بويكر إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة، التي لم يكشف عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا بعدما لاحظوا أنها "كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة".

وأضافت في بيان أنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن، تبين أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب يبلغ وزنها حوالي 1.9 كيلوغرام