إغلاق الطرق يشلّ بغداد وسط تجدّد للتظاهرات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تجدّدت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن العراقية، وفي حين شهدت بغداد تظاهرة في حي السيدية، خيم الهدوء على المناطق القريبة من منطقة العلاوي وجسر الأحرار وسط بغداد.

وأغلق المتظاهرون العراقيون العديد من الطرقات في بغداد، وذلك تنفيذاً للإضراب العام الذي دعا إليه ناشطون، رداً على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وكانت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، الاثنين، قد أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل، حيث وصلت الاحتجاجات إلى شارع الرشيد وسط بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جسر الأحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.