"النقد الدولي": بلد فقير سيحقق أكبر نسبة نمو في 2020

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال "صندوق النقد الدولي"إن اقتصاد جمهورية Guyana سيحقق في 2020 أكبر نسبة نمو بالعالم، مقدارها البالغ 86% يزيد 14 ضعفاً عن معدل النمو المتوقع العام المقبل لاقتصاد الصين".

وتجاور جمهورية جويانا، فنزويلا وسورينام والبرازيل، والوحيدة التي يتحدث شعبها الإنجليزية في أميركا الجنوبية، لارتباطها ثقافيا بمنطقة بحر الكاريبي، ولأن بريطانيا استعمرتها حتى نالت في 1966 استقلالها.

وذكر تقرير "النقد الدولي" بأن جويانا، ستبدأ الشهر المقبل بإنتاج ما بدأوا باكتشافه في 2015 بمياهها الإقليمية، وهي احتياطات نفطية ضخمة وتسيل اللعاب، أهمها تتولاه شركة ExxonMobil الأميركية، وتزيد للآن عن 5 مليارات و500 مليون برميل، وعلى الطريق المزيد من الاكتشافات التي بلغت حتى الآن 12 حقلا.